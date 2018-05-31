Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:20
НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів.
Додано: Пон 11 чер, 2018 15:20
нбу отжало банк, а теперь еще и судятся. недолго осталось шоколадному королю
Додано: Пон 11 чер, 2018 15:30
похоже придется таки Бене отчаливать с семьей в Израиль. Уже и в Швейцарии до него добрались
Додано: Пон 11 чер, 2018 15:40
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