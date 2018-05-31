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НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів
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R2
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:20
нбу отжало банк, а теперь еще и судятся. недолго осталось шоколадному королю
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jenyakirmiza
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:30
похоже придется таки Бене отчаливать с семьей в Израиль. Уже и в Швейцарии до него добрались
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redmax11
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:40
jenyakirmiza написав:
нбу отжало банк, а теперь еще и судятся. недолго осталось шоколадному королю
В смысле отжал? Довели банк до банкротства, хотя были и обьективные причины, но и субьективных полно.
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laa1999
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Додано: Пон 11 чер, 2018 17:19
laa1999 написав:
В смысле отжал? Довели банк до банкротства, хотя были и обьективные причины, но и субьективных полно.
ПБ нормально так работал, и не был банкротом. Как и другие- брал рефинанс, как и другие на плаву- выплачивал рефинанс. Просто взяли и отжали банк- ибо был в контрах с Порохом.
Юлька уже маячить начала на выборы- за неё буду голосовать, она беспредел шоколадный единственная может остановить.
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Reddick
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Додано: Пон 11 чер, 2018 17:41
Reddick написав: laa1999 написав:
В смысле отжал? Довели банк до банкротства, хотя были и обьективные причины, но и субьективных полно.
ПБ нормально так работал, и не был банкротом. Как и другие- брал рефинанс, как и другие на плаву- выплачивал рефинанс. Просто взяли и отжали банк- ибо был в контрах с Порохом.
Юлька уже маячить начала на выборы- за неё буду голосовать, она беспредел шоколадный единственная может остановить.
И учинить новый
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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rotator
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Додано: Пон 11 чер, 2018 21:08
rotator написав:
И учинить новый
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plugatyrev
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Додано: Вів 12 чер, 2018 03:24
plugatyrev
Как-то плавно 90-е в Днепре в голову приходят, у скольких тогда людей бизнес не без ЕЭСУ отжали?
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max_us_ua
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