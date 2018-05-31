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НБУ подав нові позови проти
Коломойського на 10 мільярдів

НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:20

НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:20

нбу отжало банк, а теперь еще и судятся. недолго осталось шоколадному королю
jenyakirmiza
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:30

похоже придется таки Бене отчаливать с семьей в Израиль. Уже и в Швейцарии до него добрались
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:40

  jenyakirmiza написав:нбу отжало банк, а теперь еще и судятся. недолго осталось шоколадному королю

В смысле отжал? Довели банк до банкротства, хотя были и обьективные причины, но и субьективных полно.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:19

  laa1999 написав: В смысле отжал? Довели банк до банкротства, хотя были и обьективные причины, но и субьективных полно.

ПБ нормально так работал, и не был банкротом. Как и другие- брал рефинанс, как и другие на плаву- выплачивал рефинанс. Просто взяли и отжали банк- ибо был в контрах с Порохом.
Юлька уже маячить начала на выборы- за неё буду голосовать, она беспредел шоколадный единственная может остановить.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:41

  Reddick написав:
  laa1999 написав: В смысле отжал? Довели банк до банкротства, хотя были и обьективные причины, но и субьективных полно.

ПБ нормально так работал, и не был банкротом. Как и другие- брал рефинанс, как и другие на плаву- выплачивал рефинанс. Просто взяли и отжали банк- ибо был в контрах с Порохом.
Юлька уже маячить начала на выборы- за неё буду голосовать, она беспредел шоколадный единственная может остановить.

И учинить новый :lol:
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:08

  rotator написав: И учинить новый

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plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:24

plugatyrev

Как-то плавно 90-е в Днепре в голову приходят, у скольких тогда людей бизнес не без ЕЭСУ отжали?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:20

  Reddick написав:
  laa1999 написав: В смысле отжал? Довели банк до банкротства, хотя были и обьективные причины, но и субьективных полно.

ПБ нормально так работал, и не был банкротом. Как и другие- брал рефинанс, как и другие на плаву- выплачивал рефинанс. Просто взяли и отжали банк- ибо был в контрах с Порохом.
Юлька уже маячить начала на выборы- за неё буду голосовать, она беспредел шоколадный единственная может остановить.

Да уж, нашли "новое лицо"
Грйс-мэн
 
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