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«Українська біржа» відмовиться
від російського...

«Українська біржа» відмовиться від російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:40

«Українська біржа» відмовиться від російського...

Пропонуємо до обговорення:
«Українська біржа» оприлюднила вимоги до нового програмного забезпечення, що підтримує кліринг деривативів.

Дивися повний текст «Українська біржа» відмовиться від російського програмного забезпечення.
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