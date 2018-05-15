Робот піднімається у повітря.
Дивися повний текст Японські інженери створили робота-пожежника (відео).
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Додано: Пон 11 чер, 2018 17:44
Японські інженери створили робота-пожежника (відео)
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Дивися повний текст Японські інженери створили робота-пожежника (відео).
Додано: Пон 11 чер, 2018 17:44
ну если нужно затушить костер после пикника - годится. Хотя мужик с ведром воды справится и быстрее и эффективнее. гасить что-то более серьезное этой брызгалкой - несерьезно, а от большего напора - она улетит. да и нецелевой расход воды впечатляет.
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