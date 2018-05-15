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Японські інженери створили
робота-пожежника (відео)

Японські інженери створили робота-пожежника (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:44

Японські інженери створили робота-пожежника (відео)

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Робот піднімається у повітря.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:44

ну если нужно затушить костер после пикника - годится. Хотя мужик с ведром воды справится и быстрее и эффективнее. гасить что-то более серьезное этой брызгалкой - несерьезно, а от большего напора - она улетит. да и нецелевой расход воды впечатляет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:46

Japan - островное государство, у них воды - целый окийян вокруг. А данный девайс может быть полезен, если нужно "заглянуть" в окно и потушить что-то за углом, куда прямая струя с улицы не попадет.
мимокрокодил
ostapik777
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