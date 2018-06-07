RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко за травень отримав
трохи більше 1000 доларів...

Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46

Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин".

Дивися повний текст Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів зарплати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82497
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46

У нас в стране более 350 тыс. чиновников, огласите весь список пожалуйста если уж это так важно для финансов ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3036
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46

Это, как намек, что благодарной нации пора скинуться Президенту?)))
Или как намек, что Гарант настолько офшорно-талановытый, что даже за ЗП не приходит на карманные расходы?)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6939
З нами з: 30.11.11
Подякував: 674 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, antey1969 і 42 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко 1, 2
R2 » Пон 11 чер, 2018 07:38
18 727
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 18:59
antey1969
Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження) 1, 2
R2 » Нед 10 чер, 2018 19:16
12 624
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 15:44
sequence
Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО 1, 2, 3
R2 » Чет 07 чер, 2018 23:50
24 1956
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 08:09
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4973)
11.06.2018 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.