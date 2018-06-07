Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин".
Дивися повний текст Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів зарплати.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46
Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів зарплати.
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46
У нас в стране более 350 тыс. чиновников, огласите весь список пожалуйста если уж это так важно для финансов ;)
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46
Это, как намек, что благодарной нации пора скинуться Президенту?)))
Или как намек, что Гарант настолько офшорно-талановытый, что даже за ЗП не приходит на карманные расходы?)))
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