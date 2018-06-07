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Порошенко за травень отримав
трохи більше 1000 доларів...

Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46

Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин".

Дивися повний текст Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46

У нас в стране более 350 тыс. чиновников, огласите весь список пожалуйста если уж это так важно для финансов ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46

Это, как намек, что благодарной нации пора скинуться Президенту?)))
Или как намек, что Гарант настолько офшорно-талановытый, что даже за ЗП не приходит на карманные расходы?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:24

antey1969, ні, це натяк, що в Україні президент не отримує зарплатню і перераховує її на благодійність.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:24

Igorten, якщо по всіх сотнях тисяч чиновників буде запит щодо розміру їх зарплатні - доведеться відповідати.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:31

  antey1969 написав:Это, как намек, что благодарной нации пора скинуться Президенту?)))
Или как намек, что Гарант настолько офшорно-талановытый, что даже за ЗП не приходит на карманные расходы?)))

Страну доит так, что брезгует зарплатой.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:32

  Sharpe написав:Igorten, якщо по всіх сотнях тисяч чиновників буде запит щодо розміру їх зарплатні - доведеться відповідати.


От имени кого прислать запрос ? :) Теперь каждый месяц будем информированы ЗП президента, или это так выборочно до выборов ? И заодно насколько это важная информация в рамках этого ресурса ?
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 11 чер, 2018 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:34

  Sharpe написав:antey1969, ні, це натяк, що в Україні президент не отримує зарплатню і перераховує її на благодійність.

По ходу, просто жене своей отдал. Она ведь председатель "благодийного фонду" :D
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:47

Re: Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів..

UA - Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ. Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень. Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка за стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів – на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.https://automobilrevue.net/v/Z2pGM3JJVjAyZjQ
Перес де Куэльяр
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