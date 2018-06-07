Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин".
Дивися повний текст Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів зарплати.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46
Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів зарплати.
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46
У нас в стране более 350 тыс. чиновников, огласите весь список пожалуйста если уж это так важно для финансов ;)
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:46
Это, как намек, что благодарной нации пора скинуться Президенту?)))
Или как намек, что Гарант настолько офшорно-талановытый, что даже за ЗП не приходит на карманные расходы?)))
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:24
antey1969, ні, це натяк, що в Україні президент не отримує зарплатню і перераховує її на благодійність.
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:24
Igorten, якщо по всіх сотнях тисяч чиновників буде запит щодо розміру їх зарплатні - доведеться відповідати.
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:31
Страну доит так, что брезгует зарплатой.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:32
От имени кого прислать запрос ? Теперь каждый месяц будем информированы ЗП президента, или это так выборочно до выборов ? И заодно насколько это важная информация в рамках этого ресурса ?
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 11 чер, 2018 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:34
По ходу, просто жене своей отдал. Она ведь председатель "благодийного фонду"
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:47
Re: Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів..
UA - Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ. Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень. Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка за стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів – на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.
Додано: Пон 11 чер, 2018 21:06
а чи сплатив він податки з цих власних коштів? чи може це дуже вдалий хід конем щоб зекономити на податках? а хто е підрядниками на цих благодійних проектах? може хлопці з оппоблоку чи ше якісь з волі народу?...
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