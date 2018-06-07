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Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 23:26
plugatyrev написав:
а чи сплатив він податки з цих власних коштів? чи може це дуже вдалий хід конем щоб зекономити на податках? а хто е підрядниками на цих благодійних проектах? може хлопці з оппоблоку чи ше якісь з волі народу?...
У вільному доступі все в інеті. Сплатив.
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locustsucol
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