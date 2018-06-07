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Порошенко за травень отримав
трохи більше 1000 доларів...

Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 23:26

  plugatyrev написав: а чи сплатив він податки з цих власних коштів? чи може це дуже вдалий хід конем щоб зекономити на податках? а хто е підрядниками на цих благодійних проектах? може хлопці з оппоблоку чи ше якісь з волі народу?...

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locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:11

  locustsucol написав:
  plugatyrev написав: а чи сплатив він податки з цих власних коштів? чи може це дуже вдалий хід конем щоб зекономити на податках? а хто е підрядниками на цих благодійних проектах? може хлопці з оппоблоку чи ше якісь з волі народу?...

У вільному доступі все в інеті. Сплатив.



А я слышал байку, что это не он лично, а предприятия, в которых он один из акционеров (типа того же рошена), перечисляли на "благотворительность", а товарищ просто примазался и пиарится. Может они оптимизировали налоги так, а может и правда жертвовали.
Вы я вижу в курсе, как дело было на самом деле, расскажите 8)
Пруфы в студию.
И, желательно, чтобы было с документами, как вот тут, например http://dubinsky.pro/moldavskiy-biznes-poroshenko
EKO
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