Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...

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Додано: Пон 11 чер, 2018 23:26
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:11
А я слышал байку, что это не он лично, а предприятия, в которых он один из акционеров (типа того же рошена), перечисляли на "благотворительность", а товарищ просто примазался и пиарится. Может они оптимизировали налоги так, а может и правда жертвовали.
Вы я вижу в курсе, как дело было на самом деле, расскажите
Пруфы в студию.
И, желательно, чтобы было с документами, как вот тут, например
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