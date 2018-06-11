Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...
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plugatyrev написав: а чи сплатив він податки з цих власних коштів? чи може це дуже вдалий хід конем щоб зекономити на податках? а хто е підрядниками на цих благодійних проектах? може хлопці з оппоблоку чи ше якісь з волі народу?...
У вільному доступі все в інеті. Сплатив.
А я слышал байку, что это не он лично, а предприятия, в которых он один из акционеров (типа того же рошена), перечисляли на "благотворительность", а товарищ просто примазался и пиарится. Может они оптимизировали налоги так, а может и правда жертвовали. Вы я вижу в курсе, как дело было на самом деле, расскажите Пруфы в студию. И, желательно, чтобы было с документами, как вот тут, например http://dubinsky.pro/moldavskiy-biznes-poroshenko
Читаю такие статьи и тошнить начинает ! Миллиардер 22500 грн. дает на благотворительность! Невиданная щедрость! Почему наши патриоты президент, министры и депутаты не могут скинуться и одолжить стране со своего кармана вместо того , что бы брать кредиты под проценты и пилить их по карманам. Может не такие уже и патриоты правят странной, или же они целенаправленно уничтожают нашу страну и прекрасно понимают что срок пройдет - они уйдут , а должны будем мы с вами , наши дети и их дети! P.S. Еще один срок Порошенка и его бы*** Украина просто не выдержит!
Возле завода Рошен в Киеве такая вонь стоит - хуже некуда. Лучше бы очистительное оборудование обновил своего производства! Экологи, вы где, ау??? Вам не воняет??? Киевляне должны дышать химическими отходами???