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Порошенко за травень отримав
трохи більше 1000 доларів...

Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:11

  locustsucol написав:
  plugatyrev написав: а чи сплатив він податки з цих власних коштів? чи може це дуже вдалий хід конем щоб зекономити на податках? а хто е підрядниками на цих благодійних проектах? може хлопці з оппоблоку чи ше якісь з волі народу?...

У вільному доступі все в інеті. Сплатив.



А я слышал байку, что это не он лично, а предприятия, в которых он один из акционеров (типа того же рошена), перечисляли на "благотворительность", а товарищ просто примазался и пиарится. Может они оптимизировали налоги так, а может и правда жертвовали.
Вы я вижу в курсе, как дело было на самом деле, расскажите 8)
Пруфы в студию.
И, желательно, чтобы было с документами, как вот тут, например http://dubinsky.pro/moldavskiy-biznes-poroshenko
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 07:17

Шановного на эту должность я выбрал за обещание закончить боевые действия на востоке страны.
Поставленная задача не выполнена.
По принятой практике необходимо взыскать ущерб и уволить.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:43

Читаю такие статьи и тошнить начинает !
Миллиардер 22500 грн. дает на благотворительность! Невиданная щедрость!
Почему наши патриоты президент, министры и депутаты не могут скинуться и одолжить стране со своего кармана вместо того , что бы брать кредиты под проценты и пилить их по карманам.
Может не такие уже и патриоты правят странной, или же они целенаправленно уничтожают нашу страну и прекрасно понимают что срок пройдет - они уйдут , а должны будем мы с вами , наши дети и их дети!
P.S. Еще один срок Порошенка и его бы*** Украина просто не выдержит!
alexander_solomyanik
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:18

  ollegos32 написав:Наверное самая бедная зарплата президента в мире!

зачем ему зарплата? он же сейчас доит всю страну...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:57

Возле завода Рошен в Киеве такая вонь стоит - хуже некуда. Лучше бы очистительное оборудование обновил своего производства! Экологи, вы где, ау??? Вам не воняет??? Киевляне должны дышать химическими отходами???
Omega
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