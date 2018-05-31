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У НБУ пояснили, чому не знижують курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:47
Пропонуємо до обговорення:
Про те, як формується курс гривні, розповів голова НБУ Яків Смолій.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, чому не знижують курс долара
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