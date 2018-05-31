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У НБУ пояснили, чому
не знижують курс долара

У НБУ пояснили, чому не знижують курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:47

У НБУ пояснили, чому не знижують курс долара

Пропонуємо до обговорення:
Про те, як формується курс гривні, розповів голова НБУ Яків Смолій.

Дивися повний текст У НБУ пояснили, чому не знижують курс долара.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:47

Удерживает колебания в каких пределах. Это сказка для простых обывателей что у нас рынок регулирует курс ха-ха и ещё раз ха
vinair
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:10

ВСЕМ ! ВСЕМ ! ВСЕМ ! скупаем летом валюту и не надо говорить про национальный патриотизм - главные акционеры страны ДАВНО ушли в доллар в чужой стране !
никому не верю
sens
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