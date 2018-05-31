Про те, як формується курс гривні, розповів голова НБУ Яків Смолій.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, чому не знижують курс долара.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 18:47
У НБУ пояснили, чому не знижують курс долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ пояснили, чому не знижують курс долара.
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:47
Удерживает колебания в каких пределах. Это сказка для простых обывателей что у нас рынок регулирует курс ха-ха и ещё раз ха
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:10
ВСЕМ ! ВСЕМ ! ВСЕМ ! скупаем летом валюту и не надо говорить про национальный патриотизм - главные акционеры страны ДАВНО ушли в доллар в чужой стране !
никому не верю
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