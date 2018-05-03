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АМКУ попросили перевірити
можливу змову на ринку...

АМКУ попросили перевірити можливу змову на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:58

АМКУ попросили перевірити можливу змову на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст АМКУ попросили перевірити можливу змову на ринку соняшникової олії.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:59

Их самих нужно проверять.Один из самых коррумпированных и бесполезных органов.
sena_2008atp
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