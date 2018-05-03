Про це повідомив директор асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст АМКУ попросили перевірити можливу змову на ринку соняшникової олії.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 19:58
АМКУ попросили перевірити можливу змову на ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ попросили перевірити можливу змову на ринку соняшникової олії.
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:59
Их самих нужно проверять.Один из самых коррумпированных и бесполезных органов.
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