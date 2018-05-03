Про це повідомив директор асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст АМКУ попросили перевірити можливу змову на ринку соняшникової олії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:58
АМКУ попросили перевірити можливу змову на ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ попросили перевірити можливу змову на ринку соняшникової олії.
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:59
Их самих нужно проверять.Один из самых коррумпированных и бесполезных органов.
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:04
В Украине НА ЭКСПОРТ большинство подс. масла производится крупными игроками. А потребляемого большинство производится как раз мелкими, чаще всего нелегальными маслобойками. Которые, если продолжат "гнать волну" (у них действительно дорожает, у крупных - не заметил), разорятся, ибо при небольшой разнице в цене все-таки лучше Олейну или Чумак купить, чем некую бодягу
|