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Трудова революція: поляки
придумали, як довше залишати у...

Трудова революція: поляки придумали, як довше залишати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:07

Трудова революція: поляки придумали, як довше залишати у...

Пропонуємо до обговорення:
Крім цього, розглядається і варіант продовжити дію дозволу на роботу для іноземців.

Дивися повний текст Трудова революція: поляки придумали, як довше залишати у себе заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:07

Уводят активное население из-под носа. Ну и правильно, в современном мире нельзя стоять и щёлкать клювом десятки лет.
Dear_Sir
 
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