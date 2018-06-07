Крім цього, розглядається і варіант продовжити дію дозволу на роботу для іноземців.
Дивися повний текст Трудова революція: поляки придумали, як довше залишати у себе заробітчан.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:07
Трудова революція: поляки придумали, як довше залишати у...
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Дивися повний текст Трудова революція: поляки придумали, як довше залишати у себе заробітчан.
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:07
Уводят активное население из-под носа. Ну и правильно, в современном мире нельзя стоять и щёлкать клювом десятки лет.
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