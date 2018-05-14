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Справа «Роттердам плюс» є
пріоритетною для НАБУ — Ситник

Справа «Роттердам плюс» є пріоритетною для НАБУ — Ситник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:14

Справа «Роттердам плюс» є пріоритетною для НАБУ — Ситник

Пропонуємо до обговорення:
Найважче у цій справі буде оцінити розмір збитків від методики "Роттердам+".

Дивися повний текст Справа «Роттердам плюс» є пріоритетною для НАБУ — Ситник.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:14

это, как-бы, сигнал, шоб ещё "портфель" занесли?
А как иначе воспринимать пустые заявления, которые звучат с Печерска? Только, как сигнализацию - несите очередную мзду. )))
Очень удобно - не надо светиться всяческими встречами-переговорами.
Вот и в данном случае - это заявление, как очередной пук, даже не громкий. Ведь никто и ничего расследовать и, тем более, передавать в суд не будет. ))) Просто кончаются бабосы, нужно занести ещё!!
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