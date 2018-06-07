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Дивися повний текст Оформлення ДТП по-новому: як водіям захистити свої права.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:17
Оформлення ДТП по-новому: як водіям захистити свої права
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оформлення ДТП по-новому: як водіям захистити свої права.
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:17
Теперь за счет технической возможности кому надо тот пропетляет. А крестьянам опять платить.
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