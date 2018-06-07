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Оформлення ДТП по-новому: як
водіям захистити свої права

Оформлення ДТП по-новому: як водіям захистити свої права
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:17

Оформлення ДТП по-новому: як водіям захистити свої права

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про зміни до «Інструкції».

Дивися повний текст Оформлення ДТП по-новому: як водіям захистити свої права.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:17

Теперь за счет технической возможности кому надо тот пропетляет. А крестьянам опять платить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:45

Скоро вернут техосмотр и письма счастья.Карманы опустеют.
lubarec
 
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