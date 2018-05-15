Про це повідомила прес-служба відомства.
Дивися повний текст Мінрегіон вводить незалежний інженерний контроль у будівництві.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:58
Мінрегіон вводить незалежний інженерний контроль у...
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Дивися повний текст Мінрегіон вводить незалежний інженерний контроль у будівництві.
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:59
+3 видсотка на карман. теперь у каждого уважающего себя застройщика будут 3% на карманные и карманный Инженер-консультант за две минималки. ну может за 3...
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