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Мінрегіон вводить незалежний
інженерний контроль у...

Мінрегіон вводить незалежний інженерний контроль у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:58

Мінрегіон вводить незалежний інженерний контроль у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба відомства.

Дивися повний текст Мінрегіон вводить незалежний інженерний контроль у будівництві.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:59

+3 видсотка на карман. теперь у каждого уважающего себя застройщика будут 3% на карманные и карманный Инженер-консультант за две минималки. ну может за 3...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:01

Теперь просто можно плюс три процента к себестоимости смело прибавить. Сами считайте, на сколько сократится при этом база налогообложения
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 05:52

Як нагадали в Мінрегіоні, незалежний інженер-консультант займається підбором постачальників і підрядників, керує будівництвом на майданчику і супроводжує проект на всіх стадіях. Водночас, незалежний інженер несе відповідальність за дотримання норм законодавства в частині делегованих замовником повноважень.

А куда тогда девать снабженцев, инженеров технадзора, руководителей проектов не говоря о ГАСКе?
Всех заменит чудо-инженер-консультант.
back in USSR
slavek
 
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