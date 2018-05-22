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Українська економіка має
великий внутрішній офшор у...

Українська економіка має великий внутрішній офшор у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:28

Українська економіка має великий внутрішній офшор у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Костянтин Швабій, доктор економічних наук, професор, і Павло Селезень.

Дивися повний текст Українська економіка має великий внутрішній офшор у вигляді тіньового сектора - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:28

и как это доктор до сих пор проффессор?! срочно в академики, да чего уж там, будет нашим конфуцием, нобелевскую!!!!3 штуки!!
plugatyrev
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