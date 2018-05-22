Про це пише Костянтин Швабій, доктор економічних наук, професор, і Павло Селезень.
Дивися повний текст Українська економіка має великий внутрішній офшор у вигляді тіньового сектора - експерти.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 21:28
Українська економіка має великий внутрішній офшор у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська економіка має великий внутрішній офшор у вигляді тіньового сектора - експерти.
Додано: Пон 11 чер, 2018 21:28
и как это доктор до сих пор проффессор?! срочно в академики, да чего уж там, будет нашим конфуцием, нобелевскую!!!!3 штуки!!
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