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Українська економіка має
великий внутрішній офшор у...

Українська економіка має великий внутрішній офшор у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:28

Українська економіка має великий внутрішній офшор у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Костянтин Швабій, доктор економічних наук, професор, і Павло Селезень.

Дивися повний текст Українська економіка має великий внутрішній офшор у вигляді тіньового сектора - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:28

и как это доктор до сих пор проффессор?! срочно в академики, да чего уж там, будет нашим конфуцием, нобелевскую!!!!3 штуки!!
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:07

Препятствием для экономической политики служит сама экономическая политика вкупе с государством. А "тень" не дала миллионам умереть в 90-е (а государство для этого сделало все, от него зависящее), и не дает сейчас
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:12

Наличие теневого сектора есть в совершенно в любой стране и считается нормальным явлением.

И только у нас это причисляют к... чему там? Не нормальному мешающему явлению?!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:49

Бабуля, которая продает картошку со своей грядки, и не уплачивает налоги - оказывается пользуется "внутренним офшором"!
Жгите ещё!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:50

А чего вы еще ожидали от этого прохвесора?
Швабій Костянтин Іванович (доктор наук)
Місце роботи: Місто: Ірпінь. Установа: Університет Державної фіскальної служби України (Ірпінь).
Взято с Ирбиса
ovg
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:10

Не являюсь поклонником криптовалют, но если эта тема взлетит, то теневой сектор увеличится в разы. Т.к. контроля за транзакциями криптовалюты нет, сумками и чемоданами ее таскать не надо. Обыски в домах ее не найдут... То, что надо :)
romio_33
 
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