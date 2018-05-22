Про це пише Костянтин Швабій, доктор економічних наук, професор, і Павло Селезень.
Дивися повний текст Українська економіка має великий внутрішній офшор у вигляді тіньового сектора - експерти.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 21:28
Українська економіка має великий внутрішній офшор у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська економіка має великий внутрішній офшор у вигляді тіньового сектора - експерти.
Додано: Пон 11 чер, 2018 21:28
и как это доктор до сих пор проффессор?! срочно в академики, да чего уж там, будет нашим конфуцием, нобелевскую!!!!3 штуки!!
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:07
Препятствием для экономической политики служит сама экономическая политика вкупе с государством. А "тень" не дала миллионам умереть в 90-е (а государство для этого сделало все, от него зависящее), и не дает сейчас
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:12
Наличие теневого сектора есть в совершенно в любой стране и считается нормальным явлением.
И только у нас это причисляют к... чему там? Не нормальному мешающему явлению?!
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:49
Бабуля, которая продает картошку со своей грядки, и не уплачивает налоги - оказывается пользуется "внутренним офшором"!
Жгите ещё!
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:50
А чего вы еще ожидали от этого прохвесора?
Швабій Костянтин Іванович (доктор наук)
Місце роботи: Місто: Ірпінь. Установа: Університет Державної фіскальної служби України (Ірпінь).
Взято с Ирбиса
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:10
Не являюсь поклонником криптовалют, но если эта тема взлетит, то теневой сектор увеличится в разы. Т.к. контроля за транзакциями криптовалюты нет, сумками и чемоданами ее таскать не надо. Обыски в домах ее не найдут... То, что надо :)
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:22
Настоящий, легальный, огромный по объёму офшор, есть в Украине - это церковь.
Какая у них отчётность, бухгалтерия, налоги?
А какие обороты?
А какие преференции в тарифах?
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:51
я вот тоже думаю в церквушку вложиться, нанять пастыря, получить лицензию в патриархате... и вообще неплохо бы разобраться как этот бизнес делается.... или сразу старт-ап новой религии организовать
главное, что по трассе есть оптовый церковный магазин, где можно закупить все необходимое оборудование и расходники
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