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Twitter припиняє роботу
на смартфонах з Windows

Twitter припиняє роботу на смартфонах з Windows
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 00:44

Twitter припиняє роботу на смартфонах з Windows

Пропонуємо до обговорення:
Додатком можна буде користуватися і на смартфонах з наступною модифікацією цієї платформи.

Дивися повний текст Twitter припиняє роботу на смартфонах з Windows.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 00:45

Мда, пару лет назад скайп прекратил работу на симбиане и на телевизорах, но это не заставило меня купить новый телефон. Потеряли они меня как пользователя....
civ
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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