Додатком можна буде користуватися і на смартфонах з наступною модифікацією цієї платформи.
Дивися повний текст Twitter припиняє роботу на смартфонах з Windows.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 00:44
Twitter припиняє роботу на смартфонах з Windows
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Twitter припиняє роботу на смартфонах з Windows.
Додано: Вів 12 чер, 2018 00:45
Мда, пару лет назад скайп прекратил работу на симбиане и на телевизорах, но это не заставило меня купить новый телефон. Потеряли они меня как пользователя....
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