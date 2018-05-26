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Маск: на Tesla Roadster встановлять ракетні двигуни
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Додано: Вів 12 чер, 2018 00:47
Пропонуємо до обговорення:
Пакет SpaceX для нової Tesla Roadster буде включати приблизно 10 маленьких ракетних двигунів, розташованих навколо автомобіля. Ці ракетні двигуни значно покращують прискорення, максимальну швидкість, гальмування і поворот. Можливо, вони навіть дозволять Tesla літати, - написав Маск.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 00:47
А эти 10 ракетных двигателей то же от тока заряжаться будут ? иначе какой же это электромобиль....
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