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Маск: на Tesla Roadster
встановлять ракетні двигуни

Маск: на Tesla Roadster встановлять ракетні двигуни
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 00:47

Маск: на Tesla Roadster встановлять ракетні двигуни

Пропонуємо до обговорення:
Пакет SpaceX для нової Tesla Roadster буде включати приблизно 10 маленьких ракетних двигунів, розташованих навколо автомобіля. Ці ракетні двигуни значно покращують прискорення, максимальну швидкість, гальмування і поворот. Можливо, вони навіть дозволять Tesla літати, - написав Маск.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 00:47

А эти 10 ракетных двигателей то же от тока заряжаться будут ? иначе какой же это электромобиль....
civ
 
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