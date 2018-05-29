Кожен день 3 нові потяги будуть здійснювати рейси між Пекіном і Шанхаєм.
Дивися повний текст У Китаї почне курсувати найдовший швидкісний поїзд у світі (фото).
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Додано: Вів 12 чер, 2018 02:54
У Китаї почне курсувати найдовший швидкісний поїзд у...
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Дивися повний текст У Китаї почне курсувати найдовший швидкісний поїзд у світі (фото).
Додано: Вів 12 чер, 2018 02:54
Просто для понимания вопроса настоящих высокоскоростных ж/д.
Расстояние Пекин-Шанхай по высокоскоростной железной дороге составляет 1318 км. (расстояние Львов - Донецк по ж/д 1357 км)
Время в пути занимает 4 часа 28 минут.
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