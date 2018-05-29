RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Китаї почне курсувати
найдовший швидкісний поїзд у...

У Китаї почне курсувати найдовший швидкісний поїзд у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 02:54

У Китаї почне курсувати найдовший швидкісний поїзд у...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен день 3 нові потяги будуть здійснювати рейси між Пекіном і Шанхаєм.

Дивися повний текст У Китаї почне курсувати найдовший швидкісний поїзд у світі (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82510
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 02:54

Просто для понимания вопроса настоящих высокоскоростных ж/д.
Расстояние Пекин-Шанхай по высокоскоростной железной дороге составляет 1318 км. (расстояние Львов - Донецк по ж/д 1357 км)
Время в пути занимает 4 часа 28 минут.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5427
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2707 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 04:58

Хотя бы на дорогах ямы залатать ....
andrey743
 
Повідомлень: 826
З нами з: 15.02.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 47 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї назвали чотири галузі України, що цікавлять бізнес
R2 » Суб 02 чер, 2018 11:55
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 11:55
max_us_ua
Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через...
R2 » Сер 23 тра, 2018 22:07
9 520
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 11:46
Всюдиносапхайчик
Велика Британія почне вивчати можливість застосування...
R2 » Сер 23 тра, 2018 06:32
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 06:32
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.