На виплати за рішеннями судів у 2018 році потрібно 4,6 млрд грн, при цьому в держбюджеті передбачено всього 533 млн грн.
Дивися повний текст Державі знадобиться понад 8 років на виплату боргів за рішеннями судів - Рахункова палата.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 03:08
Державі знадобиться понад 8 років на виплату боргів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Державі знадобиться понад 8 років на виплату боргів за рішеннями судів - Рахункова палата.
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:08
Ну так пусть истцы отнимают у государства здания, железные дороги, аэропорты, или у полиции Приусы, все равно толку от такой полиции - около нуля
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:16
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