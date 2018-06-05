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Державі знадобиться понад 8
років на виплату боргів за...

Державі знадобиться понад 8 років на виплату боргів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:08

Державі знадобиться понад 8 років на виплату боргів за...

Пропонуємо до обговорення:
На виплати за рішеннями судів у 2018 році потрібно 4,6 млрд грн, при цьому в держбюджеті передбачено всього 533 млн грн.

Дивися повний текст Державі знадобиться понад 8 років на виплату боргів за рішеннями судів - Рахункова палата.
R2
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Ну так пусть истцы отнимают у государства здания, железные дороги, аэропорты, или у полиции Приусы, все равно толку от такой полиции - около нуля
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:16

  max_us_ua написав:Ну так пусть истцы отнимают у государства здания, железные дороги, аэропорты, или у полиции Приусы, все равно толку от такой полиции - около нуля

Приусы почти все разбили, остальное - давным давно "честно" приватизировано сотней самых богатых семей (кланов)
Грйс-мэн
 
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