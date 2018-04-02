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На Марсі виявлено
органічні молекули - NASA

На Марсі виявлено органічні молекули - NASA
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:15

На Марсі виявлено органічні молекули - NASA

Пропонуємо до обговорення:
Вчені Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) оголосили про відкриття органічних молекул метану на Марсі.

Дивися повний текст На Марсі виявлено органічні молекули - NASA.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 03:16

Да, да с Земли это. Они всю солнечную систему в 20 веке заразили.
А толку? Нет там жизни значит и не разовьется.
Juna
 
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