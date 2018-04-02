Вчені Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) оголосили про відкриття органічних молекул метану на Марсі.
Дивися повний текст На Марсі виявлено органічні молекули - NASA.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:15
На Марсі виявлено органічні молекули - NASA
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Марсі виявлено органічні молекули - NASA.
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:16
Да, да с Земли это. Они всю солнечную систему в 20 веке заразили.
А толку? Нет там жизни значит и не разовьется.
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:33
по вашему выходит: не умеет ребёнок ездить на велосипеде ЗНАЧИТ и не научится. Аналогично "читать", "писать", "изобретать".
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
|