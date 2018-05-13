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Вчені отримали стакан прісної води з пустельного повітря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:27
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з університету Берклі навчилися отримувати вологу з сухого пустельного повітря, і перевірили роботу свого пристрою в пустелі. Вони заявляють, що у їхня технологія вже зацікавила комерційні корпорації
Дивися повний текст Вчені отримали стакан прісної води з пустельного повітря
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Додано: Вів 12 чер, 2018 03:27
Я даже знаю, как извлекли. Разбираете ствол (лучше пулемет, конечно), оставляете на расстеленной ПВХ-пленке на ночь, конденсата на металле со стакан будет. Но куда мне до Беркли
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