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Вчені отримали стакан прісної води з пустельного повітря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 03:27
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з університету Берклі навчилися отримувати вологу з сухого пустельного повітря, і перевірили роботу свого пристрою в пустелі. Вони заявляють, що у їхня технологія вже зацікавила комерційні корпорації
Дивися повний текст Вчені отримали стакан прісної води з пустельного повітря
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Додано: Вів 12 чер, 2018 03:27
Я даже знаю, как извлекли. Разбираете ствол (лучше пулемет, конечно), оставляете на расстеленной ПВХ-пленке на ночь, конденсата на металле со стакан будет. Но куда мне до Беркли
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max_us_ua
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:38
max_us_ua написав:
Я даже знаю, как извлекли. Разбираете ствол (лучше пулемет, конечно), оставляете на расстеленной ПВХ-пленке на ночь, конденсата на металле со стакан будет. Но куда мне до Беркли
Ну надо же, у нас тут пустынный пулеметчик нарисовался.
Они добывают воду днем
, а не собирают ночной конденсат.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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