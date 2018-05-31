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"Не потрібно нічого приховувати":
Порошенко запропонував...

"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:27

"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

Пропонуємо до обговорення:
Президент упевнений, що в країні можна розраховувати і середню, і медіанну заробітну плату.

Дивися повний текст "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував ввести новий "зарплатний" показник.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:27

мне тут кто-то из деятелей, периодически подчищающих мои сообщения, заявлял, что точно видел данные среднемедианной з/п по стране, и якобы она почти не отличалась от среднеарифметической. Гарант, видимо вычитал этот комментарий и поправил :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:39

Рост зарплаты должен подкрепляться ростом ВВП, а если этого не наблюдаем то наблюдаем или уход в тень или закрытие или уравниловку, ну и плюс разгон инфляции.
Хотя показатель медианной зарплаты все таки получше чем показатель средней зарплаты, и лучше бы чтоб рассчитывался именно первый.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:20

  sequence написав:мне тут кто-то из деятелей, периодически подчищающих мои сообщения, заявлял, что точно видел данные среднемедианной з/п по стране, и якобы она почти не отличалась от среднеарифметической. Гарант, видимо вычитал этот комментарий и поправил :)

Проблема медианной, нужно знать каждую зарплату. Но вроде бы эти данные уже собирает пенсионный фонд. Для средней достаточно, общий фонд и количество -передавать стастикам, для медианной - нужно от каждого предприятия -конкретные цифры...Это тоже проблема, учитывая, что у нас не могут данные собрать используя индивидуальные номера граждан
laa1999
 
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