Президент упевнений, що в країні можна розраховувати і середню, і медіанну заробітну плату.
Дивися повний текст "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував ввести новий "зарплатний" показник.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:27
"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував ввести новий "зарплатний" показник.
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:27
мне тут кто-то из деятелей, периодически подчищающих мои сообщения, заявлял, что точно видел данные среднемедианной з/п по стране, и якобы она почти не отличалась от среднеарифметической. Гарант, видимо вычитал этот комментарий и поправил :)
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:39
Рост зарплаты должен подкрепляться ростом ВВП, а если этого не наблюдаем то наблюдаем или уход в тень или закрытие или уравниловку, ну и плюс разгон инфляции.
Хотя показатель медианной зарплаты все таки получше чем показатель средней зарплаты, и лучше бы чтоб рассчитывался именно первый.
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:20
Проблема медианной, нужно знать каждую зарплату. Но вроде бы эти данные уже собирает пенсионный фонд. Для средней достаточно, общий фонд и количество -передавать стастикам, для медианной - нужно от каждого предприятия -конкретные цифры...Это тоже проблема, учитывая, что у нас не могут данные собрать используя индивидуальные номера граждан
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:04
laa1999 Учитывая что персонификация работает с 2004 г. не должно быть проблемы со сбором статистики для расчета медианной зарплаты.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:29
Вообще-то средняя заработная плата не середнеарифметическая, а приведенная. То есть суммарный заработок нужно делить не на количество получающих, а на количество получающих в эквиваленте полной занятости.
Если я в мае отработал 5 дней и получил за это 3000 грн., то моя средняя зарплата за май не 3000, а 12 тыс. грн., которую и нужно использовать для дальнейших расчетов медианы.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:47
Позволю себе не согласится с Вами. Мы живём в Украине, управляемую разными олигархическими кланами, а как известно львиную долю все промышленности, генерации энергоресурсов и агрохолдингами владеют исключительно олигархат! Как правило крупны бизнес у нас экспортно ориентированный, это означает, что на мировых рынках наш продукт продаётся по рыночным ценам, иначе антидемпинговые расследования и штрафы с санкциями. А зарплата у простых украинцев, которые работают на предприятиях олигархов, простая, не европейского уровня. Вопрос. Куда уходит разница? Правильно, к тем "грамотеям" которые кричат с трибуны ВР, что зарплаты нельзя подымать иначе инфляция... По плодам их узна́ете их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:41
а приведенная учитывает премии, штрафы, командировочные, надбавки и т.д.?
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:17
sequence
конечно
А, вообще, читайте соответствующие нормативные документы (особенно, и в первую очередь, это относится к тем авторам, которые "тискают" статейки на сайте)
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:02
А на какой черт надо тратить ресурсы на то чтоб что-то там считать? Какая мне разница средняя зарплата 100$ или 1000$ ? Если получаешь выше средней то надо прекратить развиваться и наслаждаться ?
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