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"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07
ssnet написав:
А на какой черт надо тратить ресурсы на то чтоб что-то там считать? Какая мне разница средняя зарплата 100$ или 1000$ ? Если получаешь выше средней то надо прекратить развиваться и наслаждаться ?
На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:43
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