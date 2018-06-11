"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07
На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
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