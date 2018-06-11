RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Не потрібно нічого приховувати":
Порошенко запропонував...

"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07

  ssnet написав:А на какой черт надо тратить ресурсы на то чтоб что-то там считать? Какая мне разница средняя зарплата 100$ или 1000$ ? Если получаешь выше средней то надо прекратить развиваться и наслаждаться ?

На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20957
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4647 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:43

Я - последняя буква алфавита
azon
 
Повідомлень: 96
З нами з: 06.09.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:45

  sequence написав:
  Hennady написав:Вообще-то средняя заработная плата не середнеарифметическая, а приведенная. То есть суммарный заработок нужно делить не на количество получающих, а на количество получающих в эквиваленте полной занятости.
Если я в мае отработал 5 дней и получил за это 3000 грн., то моя средняя зарплата за май не 3000, а 12 тыс. грн., которую и нужно использовать для дальнейших расчетов медианы.

а приведенная учитывает премии, штрафы, командировочные, надбавки и т.д.?

Жаль, что даже медианная зарплата не учитывает показатель безработицы - вот медианный доход с учетом безработных РЕАЛЬНЫХ , а не стоящих на учете пол года и все, как это у нас принято. Тогда это будет реальный показатель доходов трудоспособных - который возможен в Украине - и показатель заслуг президента и ко. А то медианный лучше , чем средний - это да. Но если уволить практически всех врачей-учителей , а когда в стране производства практически нет - добиться высокой медианной зарплаты этого легко. Если оставить официальные зарплаты только прокуроров судей депутатов , министров и их обслуги многочисленной - то мы и по медианной зарплате покажем рост :mrgreen: Химичить можно с любой статистикой.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 07.05.11
Подякував: 645 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:05

  Faceless написав:
  ssnet написав:А на какой черт надо тратить ресурсы на то чтоб что-то там считать? Какая мне разница средняя зарплата 100$ или 1000$ ? Если получаешь выше средней то надо прекратить развиваться и наслаждаться ?

На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются

Тут нужно зарплаты исправить - что бы все было по честному. Зарплата должна быть адекватна пользе, которую работник приносит. Если ВВП понизился - то чиновники администрация и тп должны получать минималку за прошедший период и проверку личных доходов, если тоже упали - просто уволить, а если выросли то уголовное дело и тюрьма. То что у нас - высокие зарплаты за разграбление или разорение экономики страны - это даже слов нет какой бред.


А вы надеялись, что пенсы побоятся медианных расчетов ? К тому же разве берут не среднюю зарплату по отрасли ? А среднюю вообще ? Для пенсов этот средний показатель можно сохранить - так как тут важно отразить в расчете зарплатный фонд и прибыль. А вот если для ООН или международной общественности - показатель должен отразить заслуги руководства страной - и реальное качество жизни украинцев - это только медианная зарплата. Среднюю давать - в таких случаях - это мошенничество. Разные показатели для разных целей берут -потому и расчеты могут быть разные.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 07.05.11
Подякував: 645 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:20

  ssnet написав:А на какой черт надо тратить ресурсы на то чтоб что-то там считать? Какая мне разница средняя зарплата 100$ или 1000$ ? Если получаешь выше средней то надо прекратить развиваться и наслаждаться ?

Государство - экономическая формация, цель которой "добробут" граждан. То есть - это другими словами - по-экономически - создание высокого ВВП и выгодное распределение прибыли . Что бы распределение было честным ( то есть выгодным) - нужно проверять и тратить на это ресурсы. Иначе - при нечестном ( не выгодном) распределении ресурсов - экономка становится убыточной - люди бегут из страны, революции и тп. Быстрый крах не только экономики , но и в целом...
А какое вам дело до ресурса , который обеспечивает устойчивость госсистемы На что хотите его пустить ? Что важнее ?
И вывод ваш не понятен. Если ваш труд полезен - получайте адекватную зарплату. И развивайтесь - наслаждайтесь.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 07.05.11
Подякував: 645 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко за травень отримав трохи більше 1000 доларів... 1, 2
R2 » Пон 11 чер, 2018 18:46
14 796
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 15:57
Omega
Порошенко мріє про вступ України до ЄС і НАТО до 2030 року
R2 » Вів 12 чер, 2018 10:00
3 189
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 14:54
lapay
В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко 1, 2, 3
R2 » Пон 11 чер, 2018 07:38
20 1093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 22:43
zzzzzz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.