"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07
На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:45
Жаль, что даже медианная зарплата не учитывает показатель безработицы - вот медианный доход с учетом безработных РЕАЛЬНЫХ , а не стоящих на учете пол года и все, как это у нас принято. Тогда это будет реальный показатель доходов трудоспособных - который возможен в Украине - и показатель заслуг президента и ко. А то медианный лучше , чем средний - это да. Но если уволить практически всех врачей-учителей , а когда в стране производства практически нет - добиться высокой медианной зарплаты этого легко. Если оставить официальные зарплаты только прокуроров судей депутатов , министров и их обслуги многочисленной - то мы и по медианной зарплате покажем рост Химичить можно с любой статистикой.
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:05
Тут нужно зарплаты исправить - что бы все было по честному. Зарплата должна быть адекватна пользе, которую работник приносит. Если ВВП понизился - то чиновники администрация и тп должны получать минималку за прошедший период и проверку личных доходов, если тоже упали - просто уволить, а если выросли то уголовное дело и тюрьма. То что у нас - высокие зарплаты за разграбление или разорение экономики страны - это даже слов нет какой бред.
А вы надеялись, что пенсы побоятся медианных расчетов ? К тому же разве берут не среднюю зарплату по отрасли ? А среднюю вообще ? Для пенсов этот средний показатель можно сохранить - так как тут важно отразить в расчете зарплатный фонд и прибыль. А вот если для ООН или международной общественности - показатель должен отразить заслуги руководства страной - и реальное качество жизни украинцев - это только медианная зарплата. Среднюю давать - в таких случаях - это мошенничество. Разные показатели для разных целей берут -потому и расчеты могут быть разные.
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:20
Государство - экономическая формация, цель которой "добробут" граждан. То есть - это другими словами - по-экономически - создание высокого ВВП и выгодное распределение прибыли . Что бы распределение было честным ( то есть выгодным) - нужно проверять и тратить на это ресурсы. Иначе - при нечестном ( не выгодном) распределении ресурсов - экономка становится убыточной - люди бегут из страны, революции и тп. Быстрый крах не только экономики , но и в целом...
А какое вам дело до ресурса , который обеспечивает устойчивость госсистемы На что хотите его пустить ? Что важнее ?
И вывод ваш не понятен. Если ваш труд полезен - получайте адекватную зарплату. И развивайтесь - наслаждайтесь.
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