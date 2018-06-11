"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

Додано: Вів 12 чер, 2018 16:05

Faceless написав: ssnet написав: А на какой черт надо тратить ресурсы на то чтоб что-то там считать? Какая мне разница средняя зарплата 100$ или 1000$ ? Если получаешь выше средней то надо прекратить развиваться и наслаждаться ? А на какой черт надо тратить ресурсы на то чтоб что-то там считать? Какая мне разница средняя зарплата 100$ или 1000$ ? Если получаешь выше средней то надо прекратить развиваться и наслаждаться ?

На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются

Тут нужно зарплаты исправить - что бы все было по честному. Зарплата должна быть адекватна пользе, которую работник приносит. Если ВВП понизился - то чиновники администрация и тп должны получать минималку за прошедший период и проверку личных доходов, если тоже упали - просто уволить, а если выросли то уголовное дело и тюрьма. То что у нас - высокие зарплаты за разграбление или разорение экономики страны - это даже слов нет какой бред.А вы надеялись, что пенсы побоятся медианных расчетов ? К тому же разве берут не среднюю зарплату по отрасли ? А среднюю вообще ? Для пенсов этот средний показатель можно сохранить - так как тут важно отразить в расчете зарплатный фонд и прибыль. А вот если для ООН или международной общественности - показатель должен отразить заслуги руководства страной - и реальное качество жизни украинцев - это только медианная зарплата. Среднюю давать - в таких случаях - это мошенничество. Разные показатели для разных целей берут -потому и расчеты могут быть разные.