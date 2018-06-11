"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07
На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
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Додано: Вів 12 чер, 2018 15:45
Жаль, что даже медианная зарплата не учитывает показатель безработицы - вот медианный доход с учетом безработных РЕАЛЬНЫХ , а не стоящих на учете пол года и все, как это у нас принято. Тогда это будет реальный показатель доходов трудоспособных - который возможен в Украине - и показатель заслуг президента и ко. А то медианный лучше , чем средний - это да. Но если уволить практически всех врачей-учителей , а когда в стране производства практически нет - добиться высокой медианной зарплаты этого легко. Если оставить официальные зарплаты только прокуроров судей депутатов , министров и их обслуги многочисленной - то мы и по медианной зарплате покажем рост Химичить можно с любой статистикой.
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:20
Государство - экономическая формация, цель которой "добробут" граждан. То есть - это другими словами - по-экономически - создание высокого ВВП и выгодное распределение прибыли . Что бы распределение было честным ( то есть выгодным) - нужно проверять и тратить на это ресурсы. Иначе - при нечестном ( не выгодном) распределении ресурсов - экономка становится убыточной - люди бегут из страны, революции и тп. Быстрый крах не только экономики , но и в целом...
А какое вам дело до ресурса , который обеспечивает устойчивость госсистемы На что хотите его пустить ? Что важнее ?
И вывод ваш не понятен. Если ваш труд полезен - получайте адекватную зарплату. И развивайтесь - наслаждайтесь.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:44
А где цифра медианной ЗП? Когда ее объявят. Или для этого стоит создать одно министерство или службу? Раз ее скрывают, значит она не такая и высокая.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:47
Re: "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував
При чем тут безработные к средней зарплате вообще?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:49
Вы забыли рассказать о том, что по сравнению с ЕС, у ас на единицу продукции уходит больше трудозатрат и энергии. В Украине автоматизация не так развита, да и в ЕС один человек производит больше продукции, чем в Украине, даже если это пересчитать в количественном эквиваленте. Про культуру производства и стандарты можно говорить много. Вывод состоит в том, что технологически Украина очень отстает от развитого мира почти во всех сферах.
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