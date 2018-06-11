"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
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Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07
На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:45
Жаль, что даже медианная зарплата не учитывает показатель безработицы - вот медианный доход с учетом безработных РЕАЛЬНЫХ , а не стоящих на учете пол года и все, как это у нас принято. Тогда это будет реальный показатель доходов трудоспособных - который возможен в Украине - и показатель заслуг президента и ко. А то медианный лучше , чем средний - это да. Но если уволить практически всех врачей-учителей , а когда в стране производства практически нет - добиться высокой медианной зарплаты этого легко. Если оставить официальные зарплаты только прокуроров судей депутатов , министров и их обслуги многочисленной - то мы и по медианной зарплате покажем рост Химичить можно с любой статистикой.
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:20
Государство - экономическая формация, цель которой "добробут" граждан. То есть - это другими словами - по-экономически - создание высокого ВВП и выгодное распределение прибыли . Что бы распределение было честным ( то есть выгодным) - нужно проверять и тратить на это ресурсы. Иначе - при нечестном ( не выгодном) распределении ресурсов - экономка становится убыточной - люди бегут из страны, революции и тп. Быстрый крах не только экономики , но и в целом...
А какое вам дело до ресурса , который обеспечивает устойчивость госсистемы На что хотите его пустить ? Что важнее ?
И вывод ваш не понятен. Если ваш труд полезен - получайте адекватную зарплату. И развивайтесь - наслаждайтесь.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:44
А где цифра медианной ЗП? Когда ее объявят. Или для этого стоит создать одно министерство или службу? Раз ее скрывают, значит она не такая и высокая.
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:47
Re: "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував
При чем тут безработные к средней зарплате вообще?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:49
Вы забыли рассказать о том, что по сравнению с ЕС, у ас на единицу продукции уходит больше трудозатрат и энергии. В Украине автоматизация не так развита, да и в ЕС один человек производит больше продукции, чем в Украине, даже если это пересчитать в количественном эквиваленте. Про культуру производства и стандарты можно говорить много. Вывод состоит в том, что технологически Украина очень отстает от развитого мира почти во всех сферах.
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:45
Перед тем, как уйти в тень - надо из нее выйти. Сейчас как раз это происходит в стране и с нашей тенью рост зп возможен даже при падении ВВП
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:51
по поводу того, что люди будут получать больше это не факт, а налогов платить больше будут, при выходе из тени. Готовы ли украинцы отказаться от ЗП в конвертах, перейдя на получие всей ЗП официально за вычетом налогов?
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:57
Re: "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував
Статистика это наука - сродни математике. Любой стат.показатель считают с какой-то целью по формуле - формулу создают исходя из цели - что этот показатель будет "показывать", поэтому показатели бывают разные - даже по зарплате. В статье обсуждают 2 вида показателей, и медианную приводят именно потому, что она точнее показывает и характеризует качество жизни украинцев и уровень нашей экономики. Я пишу , что возможны и другие стат. показатели, которые еще точнее отразят ситуацию экономическую в стране.
Это если в формулу включить трудоспособных безработных. Формулу создают исходя из смысла этого показателя. Если международную общественность интересуют инвестиции в Украину - то они будут копать в этом направлении. Кстати - сколько инвестировали в Украину из своих миллиардов долларов тот же президент, премьер-министр и тп ? Не спроста през. завел об этом речь. Ему это предъявили, намеком, и предъявят еще при случае то, о чем я пишу. Я так вижу тему. Иначе с чего бы он озаботился медианной зарплатой ?
Сам по себе показатель только средней зарплаты примитивный и ни о чем - годен только для расчета пенсий. Емкие комплексные показатели - очень много показывают о стране.
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