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"Не потрібно нічого приховувати":
Порошенко запропонував...

"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:07

  ssnet написав:А на какой черт надо тратить ресурсы на то чтоб что-то там считать? Какая мне разница средняя зарплата 100$ или 1000$ ? Если получаешь выше средней то надо прекратить развиваться и наслаждаться ?

На основании показателя средней ЗП считается много чего другого, в частности и пенсии рассчитываются
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:43

Я - последняя буква алфавита
azon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:45

  sequence написав:
  Hennady написав:Вообще-то средняя заработная плата не середнеарифметическая, а приведенная. То есть суммарный заработок нужно делить не на количество получающих, а на количество получающих в эквиваленте полной занятости.
Если я в мае отработал 5 дней и получил за это 3000 грн., то моя средняя зарплата за май не 3000, а 12 тыс. грн., которую и нужно использовать для дальнейших расчетов медианы.

а приведенная учитывает премии, штрафы, командировочные, надбавки и т.д.?

Жаль, что даже медианная зарплата не учитывает показатель безработицы - вот медианный доход с учетом безработных РЕАЛЬНЫХ , а не стоящих на учете пол года и все, как это у нас принято. Тогда это будет реальный показатель доходов трудоспособных - который возможен в Украине - и показатель заслуг президента и ко. А то медианный лучше , чем средний - это да. Но если уволить практически всех врачей-учителей , а когда в стране производства практически нет - добиться высокой медианной зарплаты этого легко. Если оставить официальные зарплаты только прокуроров судей депутатов , министров и их обслуги многочисленной - то мы и по медианной зарплате покажем рост :mrgreen: Химичить можно с любой статистикой.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:20

  ssnet написав:А на какой черт надо тратить ресурсы на то чтоб что-то там считать? Какая мне разница средняя зарплата 100$ или 1000$ ? Если получаешь выше средней то надо прекратить развиваться и наслаждаться ?

Государство - экономическая формация, цель которой "добробут" граждан. То есть - это другими словами - по-экономически - создание высокого ВВП и выгодное распределение прибыли . Что бы распределение было честным ( то есть выгодным) - нужно проверять и тратить на это ресурсы. Иначе - при нечестном ( не выгодном) распределении ресурсов - экономка становится убыточной - люди бегут из страны, революции и тп. Быстрый крах не только экономики , но и в целом...
А какое вам дело до ресурса , который обеспечивает устойчивость госсистемы На что хотите его пустить ? Что важнее ?
И вывод ваш не понятен. Если ваш труд полезен - получайте адекватную зарплату. И развивайтесь - наслаждайтесь.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:44

А где цифра медианной ЗП? Когда ее объявят. Или для этого стоит создать одно министерство или службу? Раз ее скрывают, значит она не такая и высокая.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:47

Re: "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував

  kalinavalera1 написав:Жаль, что даже медианная зарплата не учитывает показатель безработицы - вот медианный доход с учетом безработных РЕАЛЬНЫХ , а не стоящих на учете пол года и все, как это у нас принято. Тогда это будет реальный показатель доходов трудоспособных - который возможен в Украине

При чем тут безработные к средней зарплате вообще?
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:49

  alex_wolf_1975 написав: Позволю себе не согласится с Вами. Мы живём в Украине, управляемую разными олигархическими кланами, а как известно львиную долю все промышленности, генерации энергоресурсов и агрохолдингами владеют исключительно олигархат! Как правило крупны бизнес у нас экспортно ориентированный, это означает, что на мировых рынках наш продукт продаётся по рыночным ценам, иначе антидемпинговые расследования и штрафы с санкциями. А зарплата у простых украинцев, которые работают на предприятиях олигархов, простая, не европейского уровня. Вопрос. Куда уходит разница? Правильно, к тем "грамотеям" которые кричат с трибуны ВР, что зарплаты нельзя подымать иначе инфляция... По плодам их узна́ете их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

Вы забыли рассказать о том, что по сравнению с ЕС, у ас на единицу продукции уходит больше трудозатрат и энергии. В Украине автоматизация не так развита, да и в ЕС один человек производит больше продукции, чем в Украине, даже если это пересчитать в количественном эквиваленте. Про культуру производства и стандарты можно говорить много. Вывод состоит в том, что технологически Украина очень отстает от развитого мира почти во всех сферах.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:45

  MGVP написав:Рост зарплаты должен подкрепляться ростом ВВП, а если этого не наблюдаем то наблюдаем или уход в тень или закрытие или уравниловку, ну и плюс разгон инфляции.
Хотя показатель медианной зарплаты все таки получше чем показатель средней зарплаты, и лучше бы чтоб рассчитывался именно первый.

Перед тем, как уйти в тень - надо из нее выйти. Сейчас как раз это происходит в стране и с нашей тенью рост зп возможен даже при падении ВВП
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:51

  SMOKE написав: Перед тем, как уйти в тень - надо из нее выйти. Сейчас как раз это происходит в стране и с нашей тенью рост зп возможен даже при падении ВВП

по поводу того, что люди будут получать больше это не факт, а налогов платить больше будут, при выходе из тени. Готовы ли украинцы отказаться от ЗП в конвертах, перейдя на получие всей ЗП официально за вычетом налогов?
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:57

Re: "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував

  Faceless написав:При чем тут безработные к средней зарплате вообще?

Статистика это наука - сродни математике. Любой стат.показатель считают с какой-то целью по формуле - формулу создают исходя из цели - что этот показатель будет "показывать", поэтому показатели бывают разные - даже по зарплате. В статье обсуждают 2 вида показателей, и медианную приводят именно потому, что она точнее показывает и характеризует качество жизни украинцев и уровень нашей экономики. Я пишу , что возможны и другие стат. показатели, которые еще точнее отразят ситуацию экономическую в стране.

Это если в формулу включить трудоспособных безработных. Формулу создают исходя из смысла этого показателя. Если международную общественность интересуют инвестиции в Украину - то они будут копать в этом направлении. Кстати - сколько инвестировали в Украину из своих миллиардов долларов тот же президент, премьер-министр и тп ? Не спроста през. завел об этом речь. Ему это предъявили, намеком, и предъявят еще при случае то, о чем я пишу. Я так вижу тему. Иначе с чего бы он озаботился медианной зарплатой ?
Сам по себе показатель только средней зарплаты примитивный и ни о чем - годен только для расчета пенсий. Емкие комплексные показатели - очень много показывают о стране.
kalinavalera1
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