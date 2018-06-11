"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

kalinavalera1 написав:

Faceless написав: При чем тут безработные к средней зарплате вообще? При чем тут безработные к средней зарплате вообще?

Статистика это наука - сродни математике. Любой стат.показатель считают с какой-то целью по формуле - формулу создают исходя из цели - что этот показатель будет "показывать", поэтому показатели бывают разные - даже по зарплате. В статье обсуждают 2 вида показателей, и медианную приводят именно потому, что она точнее показывает и характеризует качество жизни украинцев и уровень нашей экономики. Я пишу , что возможны и другие стат. показатели, которые еще точнее отразят ситуацию экономическую в стране.Это если в формулу включить трудоспособных безработных. Формулу создают исходя из смысла этого показателя. Если международную общественность интересуют инвестиции в Украину - то они будут копать в этом направлении. Кстати - сколько инвестировали в Украину из своих миллиардов долларов тот же президент, премьер-министр и тп ? Не спроста през. завел об этом речь. Ему это предъявили, намеком, и предъявят еще при случае то, о чем я пишу. Я так вижу тему. Иначе с чего бы он озаботился медианной зарплатой ?Сам по себе показатель только средней зарплаты примитивный и ни о чем - годен только для расчета пенсий. Емкие комплексные показатели - очень много показывают о стране.