"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

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Faceless написав:При чем тут безработные к средней зарплате вообще?
Статистика это наука - сродни математике. Любой стат.показатель считают с какой-то целью по формуле - формулу создают исходя из цели - что этот показатель будет "показывать", поэтому показатели бывают разные - даже по зарплате. В статье обсуждают 2 вида показателей, и медианную приводят именно потому, что она точнее показывает и характеризует качество жизни украинцев и уровень нашей экономики. Я пишу , что возможны и другие стат. показатели, которые еще точнее отразят ситуацию экономическую в стране.
Это если в формулу включить трудоспособных безработных. Формулу создают исходя из смысла этого показателя. Если международную общественность интересуют инвестиции в Украину - то они будут копать в этом направлении. Кстати - сколько инвестировали в Украину из своих миллиардов долларов тот же президент, премьер-министр и тп ? Не спроста през. завел об этом речь. Ему это предъявили, намеком, и предъявят еще при случае то, о чем я пишу. Я так вижу тему. Иначе с чего бы он озаботился медианной зарплатой ? Сам по себе показатель только средней зарплаты примитивный и ни о чем - годен только для расчета пенсий. Емкие комплексные показатели - очень много показывают о стране.
Не занимайтесь глупостями, а почитайте хоть школьный учебник по экономике
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Я так понимаю, на смену 100 порядку начисления придёт стандартная гоп стоп программа - кому как нужно, так и будет считать. О "средней З/П по стране": 90% предпринимателей, наёмных работников по сути на минималке. Рост "средней температуры по больнице" осуществляется за счёт таких примеров: https://24tv.ua/ru/kakie_zarplaty_poluc ... ye_n855914 https://www.2000.ua/novosti/ukraina_nov ... redel-.htm - по миллионов несколько и план выполнен. Большинство не поняло, что это был "первый звонок", дальше больше: https://golos.ua/i/616005 А после премий за выигранное "дело" с "Газпромом"... - штрафы будут привязаны к средней ЗП - и,... "снимай штаны и пой разлуку". Или вернее, выходить кому то на парад под розово-голубыми знамёнами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
SMOKE написав: Перед тем, как уйти в тень - надо из нее выйти. Сейчас как раз это происходит в стране и с нашей тенью рост зп возможен даже при падении ВВП
по поводу того, что люди будут получать больше это не факт, а налогов платить больше будут, при выходе из тени. Готовы ли украинцы отказаться от ЗП в конвертах, перейдя на получие всей ЗП официально за вычетом налогов?
Есди увелтчивать поэтапно минималку- это уже будет ускорять детенизацию. Больше получать люди будут . В современных реалиях понизить зп работодателю очень тяжело- люди просто уйдут к другому.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
link654 написав:по сравнению с ЕС, у ас на единицу продукции уходит больше трудозатрат и энергии. В Украине автоматизация не так развита, да и в ЕС один человек производит больше продукции, чем в Украине, даже если это пересчитать в количественном эквиваленте.
При чем автоматизация до уровня ЗП? Есть много высокотехнологичных предприятий с уровнем оплаты работников всего +10-20% выше рыночных.
link654 написав:Вы забыли рассказать о том, что по сравнению с ЕС, у ас на единицу продукции уходит больше трудозатрат и энергии. В Украине автоматизация не так развита, да и в ЕС один человек производит больше продукции, чем в Украине, даже если это пересчитать в количественном эквиваленте. Про культуру производства и стандарты можно говорить много. Вывод состоит в том, что технологически Украина очень отстает от развитого мира почти во всех сферах.
Вообще то во всем цивилизованном и адекватном мире, ручной труд оплачивается выше конвейерной сборки, но нам все рассказывают про производительность, в итоге не платят не за ручной не за автоматизированный труд.
tigr-uu написав:Вообще то во всем цивилизованном и адекватном мире, ручной труд оплачивается выше конвейерной сборки, но нам все рассказывают про производительность, в итоге не платят не за ручной не за автоматизированный труд.
Выше оплачивается КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ труд, без разницы, ручной он, или "конвеерный". Цена на "труд", как и любой другой товар, определяется спросом и предложением.