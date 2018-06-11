"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

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Faceless написав:Не занимайтесь глупостями, а почитайте хоть школьный учебник по экономике
Школьных учебников "по экономике" не бывает , вы как всегда - обвиняя в незнании кого-то, сами проявляете "чудеса мудрости" - в математической статистике вы не шарите, сами почитайте элементарный учебник за 1 курс экономики - учебник по математической статистике. Любой показатель обсчитывает определенный СМЫСЛ. Исходя их этого создают формулу. Показатель "средняя зарплата" - это как эталон метра в музее - он ни о чем. Просто самая примитивная формула - ни о чем.
kalinavalera1 написав:Школьных учебников "по экономике" не бывает
Да ну? Еще лет двадцать назад с 9 класса курс экономики был, хоть и факультативный
kalinavalera1 написав:почитайте элементарный учебник за 1 курс экономики - учебник по математической статистике. Любой показатель обсчитывает определенный СМЫСЛ. Исходя их этого создают формулу. Показатель "средняя зарплата" - это как эталон метра в музее - он ни о чем. Просто самая примитивная формула - ни о чем.
Матстатистика это отдельный курс. Курс экономики я вам советовал почитать, чтобы вы бред не писали о учете безработных в расчете средней зарплаты работоустроенных, но видимо вам такую сложную задачу не осилить
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