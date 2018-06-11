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"Не потрібно нічого приховувати":
Порошенко запропонував...

"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:38

Re: "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував

  Faceless написав:Не занимайтесь глупостями, а почитайте хоть школьный учебник по экономике

Школьных учебников "по экономике" не бывает :mrgreen: , вы как всегда - обвиняя в незнании кого-то, сами проявляете "чудеса мудрости" - в математической статистике вы не шарите, сами почитайте элементарный учебник за 1 курс экономики - учебник по математической статистике. Любой показатель обсчитывает определенный СМЫСЛ. Исходя их этого создают формулу. Показатель "средняя зарплата" - это как эталон метра в музее - он ни о чем. Просто самая примитивная формула - ни о чем.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 13:13

Re: "Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував

  kalinavalera1 написав:Школьных учебников "по экономике" не бывает

Да ну? Еще лет двадцать назад с 9 класса курс экономики был, хоть и факультативный
  kalinavalera1 написав:почитайте элементарный учебник за 1 курс экономики - учебник по математической статистике. Любой показатель обсчитывает определенный СМЫСЛ. Исходя их этого создают формулу. Показатель "средняя зарплата" - это как эталон метра в музее - он ни о чем. Просто самая примитивная формула - ни о чем.

Матстатистика это отдельный курс. Курс экономики я вам советовал почитать, чтобы вы бред не писали о учете безработных в расчете средней зарплаты работоустроенных, но видимо вам такую сложную задачу не осилить
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:46

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:Не занимайтесь глупостями, а почитайте хоть школьный учебник по экономике

Школьных учебников "по экономике" не бывает :mrgreen:
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http://www.parta.com.ua/books/ekonomika/
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