"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

Додано: Сер 13 чер, 2018 19:28

Faceless написав: Матстатистика это отдельный курс. Курс экономики я вам советовал почитать, чтобы вы бред не писали о учете безработных в расчете средней зарплаты работоустроенных, но видимо вам такую сложную задачу не осилить Матстатистика это отдельный курс. Курс экономики я вам советовал почитать, чтобы вы бред не писали о учете безработных в расчете средней зарплаты работоустроенных, но видимо вам такую сложную задачу не осилить

Это вы пишите - и не по теме и не в попад. Тема об переходе с показателя "средняя зарплата" на ДРУГОЙ. Предлагают в статье - медианный, как более содержательный и информативный. Но я считаю, что и медианный тоже манипулятивный в контексте нужной темы. Вы же уцепились только за среднюю зарплату по стране и от нее никудаВ статье предлагают двигаться в рост.Чем вам президент не угодил ? Он считает - что " средняя зарплата" - " недолугий" показатель и "все скрывает". Гарант наоборот заявляет что нужно от этого показателя уходить! Он для вас не авторитет ? Я пишу о качественно более серьезных и информативных статистических показателях, чем ваша " средняя температура по госпиталю". И статья об этом.