"Не потрібно нічого приховувати": Порошенко запропонував...

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Faceless написав:Не занимайтесь глупостями, а почитайте хоть школьный учебник по экономике
Школьных учебников "по экономике" не бывает , вы как всегда - обвиняя в незнании кого-то, сами проявляете "чудеса мудрости" - в математической статистике вы не шарите, сами почитайте элементарный учебник за 1 курс экономики - учебник по математической статистике. Любой показатель обсчитывает определенный СМЫСЛ. Исходя их этого создают формулу. Показатель "средняя зарплата" - это как эталон метра в музее - он ни о чем. Просто самая примитивная формула - ни о чем.
kalinavalera1 написав:Школьных учебников "по экономике" не бывает
Да ну? Еще лет двадцать назад с 9 класса курс экономики был, хоть и факультативный
kalinavalera1 написав:почитайте элементарный учебник за 1 курс экономики - учебник по математической статистике. Любой показатель обсчитывает определенный СМЫСЛ. Исходя их этого создают формулу. Показатель "средняя зарплата" - это как эталон метра в музее - он ни о чем. Просто самая примитивная формула - ни о чем.
Матстатистика это отдельный курс. Курс экономики я вам советовал почитать, чтобы вы бред не писали о учете безработных в расчете средней зарплаты работоустроенных, но видимо вам такую сложную задачу не осилить
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Faceless написав:Матстатистика это отдельный курс. Курс экономики я вам советовал почитать, чтобы вы бред не писали о учете безработных в расчете средней зарплаты работоустроенных, но видимо вам такую сложную задачу не осилить
Это вы пишите - и не по теме и не в попад. Тема об переходе с показателя "средняя зарплата" на ДРУГОЙ. Предлагают в статье - медианный, как более содержательный и информативный. Но я считаю, что и медианный тоже манипулятивный в контексте нужной темы. Вы же уцепились только за среднюю зарплату по стране и от нее никуда В статье предлагают двигаться в рост.
Чем вам президент не угодил ? Он считает - что " средняя зарплата" - " недолугий" показатель и "все скрывает". Гарант наоборот заявляет что нужно от этого показателя уходить! Он для вас не авторитет ? Я пишу о качественно более серьезных и информативных статистических показателях, чем ваша " средняя температура по госпиталю". И статья об этом.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 13 чер, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Это вы ерунду пишите - и не по теме. Тема об переходе с показателя "средняя зарплата" на ДРУГОЙ. Предлагают медианный. Но я считаю что и медианный тоже манипулятивный в контексте нужной темы. Вы же уцепились только за среднюю хзарплату по стране и от нее никуда
Это не другой. Медиана - это тоже вариант среднего показателя. Причем во всем мире применяют и первый и второй, так что мне цепляться ни за что не надо. Вы же чушь городите, пихая сюда безработных.
kalinavalera1 написав:Чем вам президент не угодил ? Он считает - что это " недолугий" показатель и не годится. Гарант наоборот заявляет что нужно от этого показателя уходить! Он для вас не авторитет ? Ему верно намекнули, что показатель " средняя зарплата " не годится. Я пишу о качественно более серьезных и информативных статистических показателях, чем ваша " средняя температура по госпиталю".
Научитесь читать наконец, раз ни в школе ни в вузе не смогли, хоть сейчас попытайтесь. Очень полезное умение. Поможет не городить чушь и не врать перманентно
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Faceless медианная зарплата - это не средняя, а именно медианная. Я же предлагаю медианный доход и тоже можно еще средний доход трудоспособного украинца. Это будет истину отражать. Доход и зарплата - разные вещи - но в контексте государственной экономики - один показатель, и в этом конетексте это бодее информативный и серьезный показатель.
На счет пенсии = успокойтесь - для пенсии можно вполне оставить "среднюю зарплату". Это верно по сути. Тут как раз к месту. А как характеристика экономики государства - средняя зарплата - показатель ни о чем.